Manuel Neuer Yine En İyi Seçildi

Bu yıl 30. Kez düzenlenen törene 56 ülkeden gazeteci ve uzmanların katıldığı törende Manuel Neuer, topladığı 156 puanla üst üste 4. kez ödülün sahibi oldu. Juventus’un kalecisi GianluigiBuffon 91 puanla ikinci olurken, Portekiz Milli Takımı’nın kalecisi Rui Patricio ise 50 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Oylamada puanlar şöyle dağıldı

1- Manuel Neuer (Bayern Münih) 156 puan

2- Gianluigi Buffon (Juventus) 91

3- Rui Patricio (Sporting Lizbon) 50

4- Claudio Bravo (Barcelona/Manchester City) 45

5- David De Gea (Manchester United) 37

6- Jan Oblak (Atletico Madrid) 31

7- Hugo Lloris (Tottenham) 29

8- Keylor Navas (Real Madrid) 18

9- Thibaut Courtois (Chelsea) 13

10- Denis Onyango (Mamelodi Sundowns) 5

11- PetrCech (Arsenal) 4

12- Samir Handanovic (Inter) 2

13- MarcAndre Ter Stegen (Barcelona) 1