Manchester City Zirve Takibini Sürdürüyor

Premier Ligin 18.haftasında zirve takibini sürdüren Manchester City, deplasmanda Hull City ile karşı karşıya geldi.İlk yarıda rakibi Hull City karşısında zorlanıp gol bulamadı ve ilk yarı 0 – 0 bitti.

İkinci yarı Manchester City istekli olmasına rağmen gol atmakta geciktikçe sinirler gerilmeye başladı ve dakikalar 73. gösterdiğinde hakem Manchester City lehine penaltı verdi ve topun başına geçen Yaya Toure topu filelerle buluşturarak gol perdesini açan isim oldu.Bu dakikadan sonra ataklarını daha fazla artıran Manchester City 78.dakikada Kelechi İheanacho’nun golüyle durumu 2 – 0 yaptı.Bu skorla iyice rahatlayan Manchester City, Hull City‘li oyuncu Curtis Davies kendi kalesine gol atmasının ardından maçı 3 – 0 bitirmesini bildi.

City Seriye Bağladı

Bu galibiyetle Manchester City üst üste 3. Maçından da galip ayrılarak puanını 39’a çıkardı. Hull City ise 12 puanla en son sırada yer aldı.