Malaga Teknik Direktörü Juande Ramos İstifa Etti

İspanya La Liga ekiplerinden Malaga’da sular durulmuyor ve son haftalarda alınan başarısız sonuçların ilk kurbanı olan Malaga’nın teknik direktörü Juande Ramos’un takımından istifa ettiği açıklandı. Ancak bu ilk kurbanın son kurban olup olmayacağı akıllarda kalan soru işaretlerinden sadece bir tanesi.

Juande Ramos, 2015-2016 sezonu bittikten sonra 27 Mayıs’ta Malaga ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.Juande Ramos’un istifasını Malaga Kulübünün sahibi ve Başkanı twitter hesabından duyurdu.

Malaga Kulübünün sahibi ve başkanı olan Katarlı iş adamı Abdullah El-Thani, Twitter hesabından attığı mesajda, İspanyol teknik adam Juande Ramos’un istifasını duyurdu. El-Thani, “Çok teşekkürler Bay Juande. Kararınıza saygı gösteriyorum. Bundan sonrası için size başarılar diliyorum.” diye yazdı.

Malaga Kral Kupasında da Elendi

Malaga, salı günü oynanan maçta 2. lig takımlarından Cordoba’ya elenerek, Kral Kupası’na veda etmişti. La Liga’da Malaga 21 puanla 11. sırada yer alıyor.