Mainz, Danny Latza İle Galibiyete Ulaştı

Bundesliga’da son 4 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyen Hamburg, Mainz 05 deplasmanında da öne geçmesine rağmen bunu koruyamadı ve sahadan mağlubiyet ile ayrıldı.

21. dakikada BobbyWood ile Hamburg öne geçerken, Danny Latza 35’te skora dengeyi getirdi. Latza 56’da da takımını öne taşırken bu sefer 67’de Yunus Mallı’nın pasında yine Latza kendisinin ve takımının üçüncü golünü attı. Karşılaşma 3-1 Mainz 05 üstünlüğü ile sona erdi.

Yunus, bu maçtaki asisti ile Bundesliga’da 15. maçında 6 gol 6 asist ulaştı. Mainz 05 puanıı 20’ye çıkarırken, Hamburg 10 puanda kaldı.

Şu ana kadar Bundesliga’da 19 maçta 8 golü ve 6 asisti bulunan Yunus, ayrıca kulübünün 29 golle ligde en çok gol atan oyuncuları listesinde MohamadZidan’la birlikte zirvede. İşte böyle başarılı bir döneminde milli futbolcumuz, şu açıklamaları yaptı:“İyi bir sezon hazırlığı geçirdim. Teknik direktörümüz Martin Schmidt de bana çok güveniyor. Maçlarda süre almam ve takımın bana olan inancı, özgüvenimin de yüksek olmasını sağlıyor.”