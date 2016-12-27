Leverkusen ve Dortmund Ömer Toprak Konusunda Anlaştı

Uzun bir süredir adı Borussia Dortmund ile anılan Milli Takım oyuncularından Ömer Toprak’ın transferinde mutlu sona ulaştı. Alman basını transferi duyururken, Dortmund’un sezon sonunda oyuncunun sözleşme fesih bedeli olan 12 milyon Euro’yu ödeyeceğini yazdı. Ömer Toprak, yeni kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Geçen transfer döneminde de Ömer Toprak’ı transfer etmek isteyen Dortmund, Bayer Leverkusen’e 20 milyon Euro civarı bir rakamı ödemeye razı olmuş; ancak transfer gerçekleşmemişti.

Ömer Sezona Tutuk Başladı

Leverkusen formasıyla bu sezon ligde 11, Şampiyonlar Ligi’nde 5 maça çıkan Ömer Toprak gol atamazken, bu karşılaşmalarda 1’i devler Ligi olmak üzere 5 sarı kart gördü. Önümüzdeki sezon Ömer Toprak,Nuri Şahin ve Emre Mor ile aynı takımda mücadele edecek.