Konyaspor’da Transfer Harekatı

Basına verdiği röportajda Atiker Konyaspor olarak devre arasına girmeden transfer çalışmalarına başladıklarını anımsatarak ince eleyip sık dokuduklarını belirtti.

Teknik Direktörümüz sayın Aykut Kocaman ile bazı mevkiler için alınacak futbolcuları konuşup bu kişiler üzerinde mutabık kaldıktan sonra transfer çalışmalarına başladık. Gökmen Lorient forması giyen Fofana ile prensipte anlaştık. Kulübümüze katkısı olacağını düşünüyoruz. Futbolcuyu önümüzdeki günlerde Konya’ya getirip, son bir görüşmenin ardından sözleşme imzalayacağız diye konuştu.

Moryke Fofana kimdir?

2012 yılında Fildişi Sahili’nden Lilleström takımına transfer olarak Avrupa’ya ilk adımını atan Moryke Fofana, 2015 yılında ise Lorient’e transfer oldu.

İki ayağını da kullanan sol kanat oyuncusu Moryke Fofana’nun Lorient takımıyla 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Moryke Fofana, bu sezon Lorient formasıyla 8 maçta 1 asist gerçekleştirdi. Moryke Fofana’nın değeri ise 800 bin Euro olarak gösteriliyor.