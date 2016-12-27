Kayserispor’dan Kritik Galibiyet

Alt sıralardan kurtulmak ve 2. Yarıya daha umutla bakmak adına bu maç Kayserispor için hayati öneme sahipti ve istenilen sonuçta Kayserispor için gerçekleşti. Bu galibiyetle Kayserispor lige verilen araya mutlu girdi.

İlk yarının 15. Dakikasında hakem Karabükspor’daDany’nin topa elle müdahale ettiğine hükmederek oyuncuya kırmızı kart ve Kayserispor lehine penaltı kararı verdi. Karabüksporlu futbolcular uzun süre itiraz etse de karar değişmedi.

Topun başına geçen Deniz TürüçPenaltı atışını gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda skordaki üstünlüğünü sürdüren Sarı-Kırmızılılar ekipte bu sefer Welliton 84‘te sahneye çıkarak takımını 2-0’a getirdi ve mücadele de böyle sona erdi. Bu sonuçla Kayserispor puanını 12 yaparken, Karabükspor ise 18 puanda kaldı.