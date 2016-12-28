Kasımpaşa Ramazan Köse ile Sözleşme Uzattı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, oyuncusu kaleci Ramazan Köse’nin sözleşmesini 2020 yılına kadar uzatarak kalecisinden vazgeçmeyeceğini bir kez daha göstermiş oldu. Başarılı kalecininde yaptığı açıklamalarda takımda kaldığı için çok mutlu olduğunu ve takımını daha iyi yerlere getirmek için daha fazla çalışarak takıma daha fazla katkı sağlayacağı ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesislerinde, Pazarlama Müdürü Emre Zengilli’nin de hazır bulunduğu imza töreninde Ramazan’ın 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

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Profesyonel futbol kariyerine Gençlerbirliği’nde başlayan ve Gençlerbirliği’nde 2 sezon Giresunspor’a kiralık olan

giden file bekçisi 10 Temmuz 2015’te Kasımpaşa’ya transfer olmuştu. 1,93 boyunda Ankara doğumlu başarılı kaleci attığı imza ile profesyonel futbol hayatındaki belki de son imzasını atmış oldu.