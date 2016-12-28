Karabükspor Yevhen Seleznyov ile Anlaştı

Kulübün resmi internet sitesinden “Shakhtar, Yevhen Seleznov’a teşekkür ediyor“ başlığıyla yayınlanan açıklamada “Seleznyov takımımızdan ayrıldı ve Türk kulübü Karabükspor’a transfer oldu“ ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada golcü oyuncunun Shakhtar Donetsk’teki kariyerine değinilirken bir de video yayınlandı. Shakhtar Donetsk ayrıca Shakhtar, Yevhen Seleznov’a teşekkür ediyor ve kariyerinde onda yeni başarılar ve şampiyonluklar diliyor, sözleriyle eski oyuncusuna veda etti.

Yevhen Seleznov kimdir

Yevhen Seleznyov 20 Temmuz 1985 doğumlu forvet oyuncusu profesyonel futbol kariyerine 2002’de , Shakhtar Donetsk takımında başladı. Forvet pozisyonunda görev yapan Ukrayna’nın millî futbolcusudur.

Yevhen Seleznov’un başarıları

Shakhtar Donetsk takımında 1 Ukrayna şampiyonluğu, 1 Ukrayna Kupa Şampiyonluğu, 1 Ukrainischer superpokalsieger ve 1 UEFA kupa şampiyonluğu kazanan başarılı forvet 2 defada Ukrayna liginde Gol kralı oldu .