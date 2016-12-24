Joey Barton Yeniden Premier league’de

Sezon başında Glasgow Rangers’a transfer olan ancak disiplinsiz tavırlarıyla ancak 8 maç kendisine dayanılabilen Barton İskoçya kulübü tarafından sözleşmesi feshedilen eski kulübü Burnley ile antrenmanlara çıkmaya başladı.

Burnley Menajeri Sean Dyche, Barton’ın aralarına katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, istenilen fiziksel seviyeye gelmesini umdukları 34 yaşındaki oyuncuyla ocak ayında sözleşme imzalayacaklarını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Burnley’nin Championship’i ilk sırada tamamlayarak Premier League’e yükselmesinde önemli rol üstlenen Barton, kulübün kontrat uzatma teklifini reddederek Glasgow Rangers’a transfer olmuştu.

Barton’un sabıkaları

İngilizlerin asi çoçuğu yenilgiyi hiçbir zaman kabul etmemesiyle bilinen Barton’un, sabıkaları çoktur. Barton daha önce Manchester City’deyken takım arkadaşı Ousmane Dabo’yu antrenman sırasında dövmüş, 4 ay futboldan men cezası almıştır. Sokak ortasında kavga etmek ve mülkiyet alanına saldırı suçlarından 2 kez mahkemeye çıkmıştır. 6 ay hapis cezasına çarptırılıp, 77 gün hapiste kalıp çıkmıştır. Xabi Alonso ve Dickson Etuhu’ya yaptığı faullerden ötürü uzun süre maç oynayamamıştır. Lig maçında oynanan Newcastle United – Blackburn Rovers maçında Blackburn’lu Pedersen’e yumruk atmıştır.