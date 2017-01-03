Javier Hernandez Chelsea Yolunda

Bild’de yer alan habere göre Chelsea’nin Bayern Leverkusen ile yaptığı görüşmelerde Javier Hernandez için fiyat istediği, Alman tarafının 34 milyon euro talep ettiği bildirilChelsea’nın ise rakamı aşağı çekmek için sürekli Bayern Leverkusen yöneticileriyle görüşme halinde olduğu belirtiliyor. Ancak yapılan görüşmelerde Bayern Leverkusen’in ise şu ana kadar 34 milyon euro’dan aşağı inmediği belirtildi.

28 yaşındaki Meksikalı forvet, geçtiğimiz sezon Leverkusen forması ile 26 gol atmıştı. Bu sezon ise 23 maçta 7 kez rakip fileleri havalandırdı. 28 yaşındaki Javier Hernandez ile bugünlerde Liverpool ve Tottenham’ın da ilgilendiği ancak Leverkusen’in yüksek bonservisi yüzünden şimdilik bu transferini erteledikleri belirtildi.

Hedef Şampiyonluk

Chelsea bu sezon gösterdiği performansla şampiyonluğun en büyük adayı konumunda.