İspanya La Liga Şehitlerimize Anlamlı Davranış

Geçtiğimiz günlerde oynanan Beşiktaş – Bursaspor maçı sonrasında Vodafone Arena etrafında yaşanan terör saldırılarına dünyanın dört bir yanında tepkiler sürüyor. Bu tepkiler içerisinde İngiltere’de Wembley Stadı’nın ışıkları bir geceliğine terör saldırısında hayatını kaybedenler için kırmızıya bürünmüştü. Avrupa’da bir başka hassasiyet ise İspanya’dan geldi.

İspanya Futbol Federasyonu bugün yaptığı açıklamayla; İstanbul’daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için maçlardan önce bir dakikalık saygı duruşu yapılacağını açıkladı. Bugün ve yarın oynanacak maçlardan önce yapılacağı belirtilen saygı duruşunun, La Liga Santander’in yanı sıra La Liga 1, 2 ve 3’te de uygulanacağı duyuruldu.

Demirören Bizzat Devrede

İspanya Futbol Federasyonu’nun aldığı bu karar sonrası Yıldırım Demirören İspanya Futbol Federasyonu Başkanı’nı bizzat arayıp yaptıkları bu onurlu davranış ve ince nezaket için teşekkürlerini iletti.