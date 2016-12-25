İrfan Can Kahveci Başakşehir’de

Gençlerbirliği’nin 2 kulvarda ‘da iyi gittiğini, bunun da kendisi ve camiayı mutlu ettiğini dile getiren Cavcav, “Takımımız ligde halen iddialı durumda. Bu iddianın devam etmesi için de Ahmet Çalık ve Ahmet Oğuz’un takımımızda kalması daha doğru olacak diye düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

İlhan Cavcav, İrfan Can Kahveci’nin transferi konusunda ise Medipol Başakşehir ile prensipte anlaştıklarını belirterek, “Bu kararın kendisi için de kulübümüz için de Başakşehir camiası için de hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

“İrfan Can bizim altyapımızda yetiştirdiğimiz değerli bir evladımız. İrfan Can, futboluyla her zaman altyapımızın gururu oldu. Başakşehir ve sonrasında da bu böyle olacak. Burası onun yuvası. Beştepe’de çok sayıda çocuğumuzun gözü A takımda, hepsi yükselmek istiyor, bu da bizi ayrı mutlu ediyor. Gençlerbirliği altyapısı, Türk futboluna oyuncu kazandırmaya devam edecek.”