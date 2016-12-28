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28 Aralık 2016

Doğan Uzun

İnter, Lucas Leiva ile Anlaşma Sağladı

28/12/2016 - 20:15

Liverpool sözleşmesi devam eden oyuncusu Lucas Leiva’yı İnter’e yıl sonuna kadar kiraladı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, sezon başında adı Galatasaray'la anılan oyuncusu Lucas Leiva'yı ara transfer döneminde Inter Milan'a kiralık gönderme kararı verdi.
İnter, Lucas Leiva ile Anlaşma Sağladı
İnter, Lucas Leiva ile Anlaşma Sağladı

Bu sezon ligde Kırmızılı formayla sadece 3 maçın ilk onbirinde bulunan Leiva, toplamda 11 karşılaşmaya çıktı.

Takımın kötü gidişatından ötürü endişelenen Inter, çareyi orta sahasını yenilemekte buldu. 29 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibi Liverpool ile masaya oturan Serie A takımı, yapılan görüşmelerin ardından olumlu sonuç aldı.
Kulüp, yaptığı açıklamada 2007’den bu yana Liverpool’lu olan, ancak Jürgen Klopp yönetiminde çok az forma şansı yakalayan Lucas Leiva’nın sezonun geri kalan kısmını Milano’da geçirmesi konusunda tarafların anlaştığını duyurdu.
Inter’in Leiva transferine alternatif olarak Marsilya’dan Lassana Diarra ve Chelsea’den Obi Mikel ile ilgilendiği de öne sürüldü.

Bu konuyla alakalı Brezilyalı futbolcudan resmi bir açıklama gelmedi.


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