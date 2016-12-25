İnter Lazio Karşısında Rahat Kazandı

Juventusun zirveyi yıllardır bırakmadığı İtalya liginde,Zirve mücadelesinden kopmak istemeyen iki büyük kulupün mücadelesinde ev sahibi ekip kazanan taraf oldu. İlk yarısından gol sesi çıkmayan mücadelenin ikinci devresini iyi başlayan Inter, 54. dakikada Arjantinli orta saha oyuncusu Banega’nın kaydettiği golle öne geçti.

Bu golün iki dakika sonrasında sahneye Arjantinli golcü Icardi çıktı ve farkı 2’ye çıkardı. 66. dakikada bir kez daha ağları havalandıran Icardi, skoru 3-0 yaparken; ligdeki gol sayısını da 14’e yükseltti.

Kalan sürede iki takım da skoru değiştiremedi ve Inter, 12 dakikada bulduğu 3 golle Lazio’yu 3-0 yendi.

Üst üste 3. galibiyetini alan Milano ekibi, puanını 30’a yükseltirken, Başkent ekibi ise 34 puanda kaldı.