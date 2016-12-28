Higuain, Dybala Hakkında Konuştu

Gonzalo Higuain’e göre ne Maradona, ne Pele, ne de Messi ya da Cristiano Ronaldo. Marca Gazetesi’nde yer alan habere göre Arjantinli yıldız Gonzalo Higuain, kendisine göre tüm zamanların en iyisinin Brezilyalı Ronaldo olduğunu söyledi.

Higuain, “Trezeguet, Batistuta, Crespo veya Montella gibi yıldızları gençken izlerdim. Ancak benim için tüm zamanların en iyisi kesinlikle Ronaldo.” ifadelerini kullandı.

Arjantin’in iki yıldızı Messi ve Dybala’yı da karşılaştıran Higuain, “Dybala, Messi’ye göre halen çok genç. En yüksek seviyelere çıkmak kolay bir şey değil ve önünde uzun bir yol var” diye konuştu.