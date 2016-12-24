Henry’den Mesut ve Sanchez’e Sitem

Thierry Henry, Alexis Sanchez ve Mesut Özil’in durumlarına ilişkin, “Haftada 400 bin sterlin kazanmak istiyorlarsa her maçta hat-trick yapmaları gerek.” dedi.

”Mesut Özil ve Sanchez kulübü rehin tutuyor”

Henry, İngiliz Sky Sports televizyon kanalına yaptığı açıklamada, eski takımı Arsenal’da forma giyen Mesut Özil ve Alexis Sanchez ile yürütülen sözleşme görüşmelerinin bir an önce sonuçlandırılması gerektiğini belirterek, “Haftalık 200 bin sterlin dolayında maaş önerilmesine rağmen iki futbolcu da daha fazla kazanmak istediği için görüşmeler tıkanmış durumda. Şu anda Mesut Özil ve Sanchez, kulübü rehin tutuyor.” ifadelerini kullandı.

”Böyle yüksek maaş talep edebilmek için kulüpte bir şeyler kazanmış olmalısınız”

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Arsenal’daki sözleşmeleri 2018’de sona erecek iki futbolcunun da takımda kalması gerektiğini aktaran Henry, “İkisi de harika oyuncu ama haftada 400 bin sterlin kazanmak istiyorlarsa her maçta hat-trick yapmaları gerek. Böyle yüksek maaş talep edebilmek için kulüpte bir şeyler kazanmış olmalısınız. Buna karşın bu oyuncular Arsenal için çok önemli ve bir şekilde sözleşmeleri yenilenmeli.” değerlendirmesinde bulundu.