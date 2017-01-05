Hamit Altıntop Galatasaray’dan Ayrıldı

Hamit Altıntop yaptığı açıklamada Ben artık Galatasaray seviyesinde oynayabilecek ve takıma katkıda bulunabilecek bir durumda değilim.Bu takıma katkı vermeyi, takımda forma giymeyi çok istiyorum. Sezon başından bu yana da büyük

fedakarlıklarla çalıştım diye konuştu.

Levent Tüzemen Hamit hakkında yaptığı açıklamada, “Hamit Altıntop, Galatasaray’ın oynadığı Tuzlaspor’un yönetim kurulu üyesi. O zaman Galatasaray’ın oyuncusu olarak maça çıkma! Kusura bakma, sen buranın yönetim kurulu üyesisin, senin maçta işin yok. Maç başı para alacaksın diye çıkıyorsun. Şimdi şeytanın avukatlığını yaparsak yanlış yerlere gideriz. Bir hata yaptın, onun sonucunda skor 2-1 oldu. Galatasaray yönetimi ve Riekerink bunu görmedi mi? Hamit’in Tuzlaspor’a karşı iki maçta da oynaması hataydı.

Hamit burada topla yerden kalkamadı, dürttü ve o top rakibe gitti gol oldu. Normal koşullarda samimi konuşuyorum; futbol Hamit’i bırakmış. Bir senedir top oynamayan Hamit’in bu ağır temposuyla, geri dönemeyişiyle hiç şansı yok.” dedi.

AHMET ÇAKAR

Ahmet Çakar da Twitter hesabından yazdığı mesajda, “Eğer Hamit Altıntop Tuzlaspor yönetim kurulunda ise (resmen) bu maç FIFA kurallarına göre şaibelidir” dedi.