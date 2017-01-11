Güray Vural: Ersun Yanal ile Anlaşamadık

Sarı-kırmızılı takımın Antalya’da kamp yaptığı otelde açıklamada bulunan Güray Vural, “Trabzonspor’a çok büyük umutlarla gitmiştim. Oynayabileceğimi düşünüyordum. Kendime güveniyordum ama şanssızlıklarla başladım. Ciddi bir sakatlık geçirdim. Sezon başında Ersun hocanın gelmesinin iyi olacağını düşünüyordum ama hoca ile bazı sorunlarımız oldu. Anlaşamadık ve yol ayrımına geldik.” diye konuştu.

“Bu sene yeterli şansı bulamadığımı düşünüyorum. Ben, her zaman oynamayı düşünen, eski takımlarımda sürekli oynayan bir futbolcuydum. Trabzonspor’da hem sakatlıklar hem de hocanın fazla şans vermemesinden dolayı bazı şeylerden vazgeçerek, Kayserispor’a geldim. Benim için oynamak önemli. Forma giydikçe yeniden A Milli Takım’a gidebilirim. Kayserispor’da gerekli performansı göstererek, yeniden büyük takımlara gidebileceğimi düşünüyorum.”

Güray Vural, Trabzonspor’un büyük bir değişim içinde olduğunu ve sabredilmesi gerektiğini belirtti.

Bordo-mavili takımın ayağa kalkması için zaman ihtiyaç olduğuna değinen 28 yaşındaki futbolcu, “Trabzonspor çok büyük bir değişim içine girdi. Başkanından yönetimine, hocasından oyuncusuna kadar yeni bir Trabzonspor oluşturulmaya çalışıldı. Bu kolay değil. Bunun için belli bir süreç gerekiyor. Sabretmeleri lazım. Bazı şanssızlıkları oldu. Şu anda istedikleri yerde değiller ama yapılacak transferlerle düzelecektir.” ifadelerini kullandı.

Kayserispor’a transferinde yeni teknik direktör Sergen Yalçın’ın önemli bir rol oynadığını aktaran Güray Vural, “Kayserispor’a transfer olmamdaki en büyük etken, Sergen hocanın buraya gelmesiydi. Onun Kayserispor’u yukarılara, layık olduğu yere taşıyacağına inanıyordum. Kayserispor da çok büyük camia. Bir şehir takımı. İnşallah takım arkadaşlarımızla Kayserispor’u en kısa süre içinde yukarılara taşıyacağız.” diyerek sözlerini tamamladı.