Griezmann Sorular Soruya Çok Sinirlendi

Basında sürekli Manchester United ve diğer Premier Lig’i ekipleriyle adının anılması hakkında yazılar yazılması ve herkesin bu soruları sormasından sıkılan ancak kendisiyle ilgilenmesinden memnuniyet duyduğunu kaydeden Griezmann, buna karşın kulübünden ayrılmak gibi bir niyeti olmadığını söyledi.

Madrid’de çok mutlu olduğunu ve kulübün kendisine duyduğu güvenin karşılığını vermek istediğini söyledi.

AS gazetesi muhabirinin transfer ihtimaline ilişkin ısrarlı soruları üzerine sinirlendi. Bu tür sorulardan hoşlanmadığını belirten Griezmann, “Messi, Ronaldo veya Bale gibi yıldızlara önümüzdeki yıl hangi kulüpte forma giyecekleri sorulmuyor. Ancak ben ne zaman röportaj versem konu bir şekilde transfer söylentilerine geliyor. Açıkçası bu durumdan fazlasıyla sıkıldım. Artık geleceğime ilişkin soru sormaktan vazgeçin.” dedi.

Bu sezon şimdiye kadar 21 resmi maça çıkan Antoine Griezmann bu maçlarda takımına toplam 9 gol ve 6 asistlik katkı sağlamıştı.