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28 Aralık 2016

Doğan Uzun

Göztepe’de Hedef Şampiyonluk

28/12/2016 - 11:42

TFF 1. lig lideri Göztepe, hedefini şampiyonluk olarak belirledi. İlk yarıyı lider bitiren Göztepe A.Ş, ikinci yarıda da bu başarısını devam ettirmek için kadrosunu flaş bir isimle güçlendiriyor.
Göztepe’de Hedef Şampiyonluk
Göztepe'de Hedef Şampiyonluk

Orta sahaya takviye yapmayı planlayan İzmir kulübü, geçen sezon Süper Lige yükselen Kardemir Karabükspor’da görev alıp bu sezon başında İsviçre 1. Ligi ekibi Wil 1900’e transfer olan Murat Akın’ın transferi için çalışmalara başladı. 30 yaşındaki futbolcu ile büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ve ikinci yarıda sarı kırmızılı formayı giyeceği belirtildi.

Futbol kariyerine Belçika’nın Beveren takımında başlayan Murat Akın, 1. Ligde bir çok şampiyonluk gören bir futbolcu. 2008-2016 yılları arasında TFF 1. Ligde forma giyen tecrübeli oyuncu, bu süreçte oynadığı bütün takımlarla şampiyonluk sevinci yaşadı.

Orta sahada görev yapan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Wil 1900 takımında 15 maçoynadı ve 2 gol attı.


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