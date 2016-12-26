Gökhan Töre Beşiktaş’a Dönüyor

West Ham beş futbolcunun takımdan ayrılmasına izin verecek ve bunların arasında Beşiktaşlı Gökhan Töre’de yer alacak. Siyah-beyazlılardan 3 milyon euro karşılığında bir sezonluğuna Londra ekibine kiralanan 24 yaşındaki futbolcunun devre arasında geri gönderilmesi kesinleşti. Bilic’in biletini kestiği ve takımla yolları ayrılacak diğer futbolcular.Bu sezon Real Madrid’den bonservissiz gelen ve 2017’ye kadar kontratı bulunan sağ bek Arbeloa, Juventus’tan kiralanan İtalyan forvet Zaza, Maldonado Kulübü’nden kiralık santrafor Calleri ve Valencia’dan bonservissiz gelen Feghouli’den beklenen verim alınamadı.

Gökhan Töre bu sezon Premier Lig’de yalnızca 5 maçta forma giyebildi. Bu 5 isimle ilgili değerlendirme de yapılan haberde “Tartışmaya açık şekilde beşinin içerisinde en kötüsü Gökhan Töre” ifadesi dikkat çekti.