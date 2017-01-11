Gençlerbirliği Agon Mehmeti ile Anlaştı

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kırmızı-siyahlı ekip, son olarak Norveç 1. Futbol Ligi (Eliteserien) ekiplerinden Stabaek forması giyen ( 20 Kasım 1989 ) 27 yaşındaki forvet oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerinde Palermo, Novara, Olhanense ve Malmö takımlarının da formasını giyen Mehmeti, Norveç ekibiyle geçen sezon 24 maça çıkarken, 4 gol kaydetti.

Mehmeti Malmö takımına 2 defa gidip gelmiş ve bu süre içerisinde takımıyla çıkmış olduğu 164 resmi karşılaşmalarda 30 gol atarken , Palermo ile ise 3 maça çıkıp hiç gol atma başarısı gösterememiştir.

Transferin Hızlı Takımı Gençlerbirliği

Gençlerbirliği, ara transfer döneminde daha önce Brezilyalı stoper Luccas Claro ile İsveçli orta saha oyuncusu Jonathan Ring’i kadrosuna katmıştı.