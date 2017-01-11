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11 Ocak 2017

Doğan Uzun

Gençlerbirliği Agon Mehmeti ile Anlaştı

11/01/2017 - 23:42

Ümit Özat'ın başında olduğu Gençlerbirliği transfer sezonuna hızlı başladı. Spor Toto Süper Lig takımlarından Ankara temsilcisi Gençlerbirliği, Arnavut golcü Agon Mehmeti'yi transfer etti.
Gençlerbirliği Agon Mehmeti ile Anlaştı

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kırmızı-siyahlı ekip, son olarak Norveç 1. Futbol Ligi (Eliteserien) ekiplerinden Stabaek forması giyen ( 20 Kasım 1989 ) 27 yaşındaki forvet oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerinde Palermo, Novara, Olhanense ve Malmö takımlarının da formasını giyen Mehmeti, Norveç ekibiyle geçen sezon 24 maça çıkarken, 4 gol kaydetti.

Mehmeti Malmö takımına 2 defa gidip gelmiş ve bu süre içerisinde takımıyla çıkmış olduğu 164 resmi karşılaşmalarda 30 gol atarken , Palermo ile ise 3 maça çıkıp hiç gol atma başarısı gösterememiştir.

Transferin Hızlı Takımı Gençlerbirliği

Gençlerbirliği, ara transfer döneminde daha önce Brezilyalı stoper Luccas Claro ile İsveçli orta saha oyuncusu Jonathan Ring’i kadrosuna katmıştı.


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