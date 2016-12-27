Galatasaray’da Transfer Harekatı Başlıyor

Stoperde Juventus’un sözleşmesini tek taraflı feshettikleri Uruguaylı Caceres ön plana çıkarken, forvette ise Eduardo Vargas ile anlaşma çok yakın. Yönetim, Bundesliga takımlarından Hoffenheim’da bu sezon sadece 5 karşılaşmada forma giyebilen Şilili futbolcu ile temasa geçerek teklifini yaptı. Vargas, sarı-kırmızılılara “Galatasaray’da ben de oynamayı çok isterim. Kulübüm ile anlaşırsanız gelirim” yanıtını verdi.

Bunun üzerine sarı kırmızılı yönetim Hoffenheim’a resmi teklif yapma kararı aldı. Sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde Almanya’ya giderek, forvette ve sağ açıkta da başarıyla görev yapabilen Eduardo Vargas’ı resmen istemesi bekleniyor. Hoffenheim, 27 yaşındaki şili’li futbolcuyu, 6 milyon Euro’ya transfer etmişti. Galatasaray, Vargas’ı satın alma opsiyonu ile kiralamayı düşünüyor. Başarılı golcü, Şili Milli Takımı’nda 60 maçta 30 kez fileleri havalandırdı.