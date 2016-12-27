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27 Aralık 2016

Doğan Uzun

Galatasaray’da Transfer Harekatı Başlıyor

27/12/2016 - 1:02

Galatasaray,da transferde öncelik stoper ve forvet olarak belirlenirken bu mevkilerle ilgilendiği oyuncularda yavaş yavaş belirlenmeye başladı. İhtiyaç doğrultusunda çalışmalar başlıyor.
Galatasaray’da Transfer Harekatı Başlıyor

Stoperde Juventus’un sözleşmesini tek taraflı feshettikleri Uruguaylı Caceres ön plana çıkarken, forvette ise Eduardo Vargas ile anlaşma çok yakın. Yönetim, Bundesliga takımlarından Hoffenheim’da bu sezon sadece 5 karşılaşmada forma giyebilen Şilili futbolcu ile temasa geçerek teklifini yaptı. Vargas, sarı-kırmızılılara “Galatasaray’da ben de oynamayı çok isterim. Kulübüm ile anlaşırsanız gelirim” yanıtını verdi.

Bunun üzerine sarı kırmızılı yönetim Hoffenheim’a resmi teklif yapma kararı aldı. Sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde Almanya’ya giderek, forvette ve sağ açıkta da başarıyla görev yapabilen Eduardo Vargas’ı resmen istemesi bekleniyor. Hoffenheim, 27 yaşındaki şili’li futbolcuyu, 6 milyon Euro’ya transfer etmişti. Galatasaray, Vargas’ı satın alma opsiyonu ile kiralamayı düşünüyor. Başarılı golcü, Şili Milli Takımı’nda 60 maçta 30 kez fileleri havalandırdı.


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