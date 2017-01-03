Galatasaray’da Retro Formalar Tanıtıldı

Galatasaray Kulübü, futbol takımının tarihinde önemli yeri olan 1988-89, 1997-98, 2001-02 ve 2004-05 sezonlarına ait formaları yeniden satışa sunarken, hazırlanan formalar için bir tanıtım töreni gerçekleştirildi.

Türk Telekom Arena’da düzenlenen toplantıda, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Galatasaray Mağazacılık Genel Müdürü Ali Öğüdücü’nün yanı sıra, sarı-kırmızılı eski yıldız futbolcular Cevad Prekazi, Ergün Penbe, Hasan Şaş ve Necati Ateş de hazır bulundu.

Organizasyonda konuşan Dursun Özbek, bu etkinlikle bir mesaj vermek istediklerini belirterek, “Galatasaray, buradaki formalarla ilklerin ve yenilerin takımı olduğunu tekrar hatırlatıyor. Bizim formamızda 2 yıldızın, 3 yıldızın olduğu dönemler geride kaldı. Bundan sonra 5. yıldıza koşuyoruz. Tüm futbol kamuoyuna, 5. yıldızda da Galatasaray’ın ilk olacağı mesajını vermek istiyorum.” diye konuştu.

Galatasaray Mağazacılık Genel Müdürü Ali Öğüdücü, GSStore mağazalarının taraftara ulaşılan nokta olduğunu vurgulayarak, “Galatasaray’ın tarihini tanıtmak, bu kahramanlarımızı genç nesillerle buluşturup, büyüklüğümüzü hatırlatmak, bizim en önemli görevlerimizden biri. Prekazi’nin giydiği formayla Neuchatel Xamax maçını kim unutabilir. Avrupa’da Türk futbolunun sesini duyuran bu formalardı.” değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı eski futbolcular Cevad Prekazi, Ergün Penbe, Hasan Şaş ve Necati Ateş, kendi dönemlerindeki formalarıyla çıktıkları tanıtımda duygularını aktardı.

Galatasaray’ın Şampiyon Kulüpler Kupası’nda yarı final oynadığı, Neuchatel Xamax zaferine imza attığı 1988-89 sezonu formasıyla toplantıda yer alan efsane isim Cevad Prekazi, 7 sezon boyunca giydiği her sarı-kırmızılı formanın kendisi için önemli olduğunu aktardı.

Kendisinin hayatta üç sevgilisi olduğunu söyleyen Prekazi, “Biri rahmetli babamdı. İkincisi futbol ve üçüncüsü de eşim. Çünkü hayatta kazandığım her şeyi bana futbol verdi. Galatasaray’da 7 sezon oynadım. Bu forma benim için her şey demek. Eşime de vasiyetimdir, öldüğümde tabutumda Galatasaray ve Partizan formaları olacak.” ifadelerini kullandı.

Tanıtıma, 1997-98 sezonu formasıyla çıkan Ergün Penbe, Galatasaray’da 13 yıl görev aldığını vurgulayarak, “Sahada olmasak da bu formayı üzerimizde taşımak bizim için gurur verici. O sezon 9 puan geriden geldik ve ümitsizliğe hiç kapılmadık. Hayatımda ki en doğru karalardan biri de Galatasaray’a gelmekti. Bugün Ergün Penbe ismi varsa, bu forma ve kulüp sayesindedir.” şeklinde konuştu.