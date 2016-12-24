Galatasaray’a Serdar Aziz’den İyi Haber

Sağ diz arka çapraz bağında kopma, ön çapraz bağında gerilme ve menisküs yırtığı tespit edilen Serdar Aziz’in tahmin edildiği gibi 6 ay değil, çok daha kısa bir zamanda sahalara döneceği öğrenildi. Kulüp doktoru Yener

İnce’nin futbolcuyu ameliyatsız tedavisine karar verdiği bildirildi.

Kulüp doktoru Yener İnce’nin tedavi yöntemi çerçevesinde ilk olarak oyuncunun sağ ayağının alçıya alınağı ve bu sürenin 6-8 hafta olarak ele alınacağı ifade edildi. Alçının çıkarılmasından sonra ise menisküsün durumuna bakılacağı ve bunun müdahaleyi gerektirmediği tespit edilirse 1 ay içinde de oynayabilecek duruma geleceği hesaplanıyor.

Eksikliği Büyük Üzüntü Yarattı

Galatasaray Serdar Aziz’in sahalara erken dönecek olmasından dolayı sevinmiş olsa bile tecrübeli stoperin de eksilmesiyle Galatasaray en kritik haftalarda savunma hattında bir kişi azalması Kulüpte büyük üzüntü yarattı.