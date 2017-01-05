Galatasaray Vitor Hugo İçin Haber Bekliyor

Galatasaray defans sıkıntısına çare bulmak için 1 haftadır Palmeiras kulübüyle sıkı bir pazarlık yapıyor.Serdar Aziz’in sezonu kapatması ve Chedjou ‘yu göndermeye hazırlanan Galatasaray Palmeiras forması giyen 25 yaşındaki genç stoperi transfer etmek için büyük bir çaba harcıyor.Palmeiras kulubü oyuncu için Galatasaray’dan ilk olarak 7 milyon euro talep ederken sarı – kırmızı’lı ekibin ısrarla oyuncuyu istemesi üzerine 6 milyon eura’ya kadar indi.

Galatasaray’ın ise bu transferi 5 milyon euro’ya bitirmeye niyetli olduğu ifade edildi. G.Saray, Vitor Hugo’ya yaptığı teklifi de 1.5 milyon euro’ya çıkardı. Şimdi, Palmeiras ve oyuncudan bu hafta içinde son bir fiyat indirimi adına yanıt bekleyen Galatasaray, gelecek cevaba göre hareket edecek.

Dev Forvet

Brezilya Serie A Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan Palmeiras’ta 55 maça çıkan Hugo, bu maçlarda 5 gol atıp 1 de asist yaptı. 1.87 boyundaki Brezilyalı oyuncunun Palmeiras’la 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.