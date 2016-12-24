Galatasaray Tuzlaspor Karşısında Zorlandı

Ziraat Türkiye kupası E grubu 3.maçında Galatasaray evinde E grubu lideri Tuzlaspor’u ağırladı. Karşılaşmanın 24.dakikasında sahalarda fazla rastlanmayan bir olay oldu. Yardımcı hakemlerden Arkın Akgöl sakatlandı. Karşılaşmada sakatlanan hakem Arkın Akgöl’ün adalesinde yırtık olduğu belirtildi. Arkın Akgöl’ün sakatlığı sonrası oyun uzun süre dururken maçın hakemi Volkan Bayarslan ilk yarının sonuna 6 dakika uzatma ekledi. Depar atarken adale sakatlığı yaşadığı belirtilen yan hakem sedye ile oyun alanı dışına taşınırken yerine 4. hakem Serkan Akgün dahil oldu.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 5’e yükseltti. Tuzlaspor 6 puan ile liderliğini sürdürdü.