Galatasaray Suudi Arabistan’a Gidiyor

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. haftasında 28 Aralık Çarşamba günü Tuzlaspora konuk olacak sarı-kırmızılı ekipte oyuncular, bu müsabakanın ardından tatile çıkacak.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri, teknik direktör Jan Olde Riekerink’in Tuzlaspor karşılaşmasına büyük önem verdiği ve bu nedenle as oyuncular dahil hiçbir futbolcunun erken tatile çıkmasını istemediğini bildirdi.

5 GÜNLÜK TATİL

Ziraat Türkiye kupası karşılaşmasının ardından sarı-kırmızılı futbolcular 5 gün tatile çıkacak. Kupa maçının ardından 5 gün serbest olacak futbolcular, 3 Ocak Salı günü yeniden Florya Metin Oktay Tesislerinde toplanarak, ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.

Kamp çalışmaları için 4 Ocak Çarşamba günü Antalya’ya gidecek sarı-kırmızılı takım, 8 Ocak Pazar gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.

Sarı-kırmızılılar, 8 Ocak’ta özel uçakla Antalya’dan Suudi Arabistan’ın Dammam kentine geçecek ve burada 9 Ocak Pazartesi günü El İttifak takımıyla bir hazırlık maçı oynayacak.

Karşılaşmanın ardından İstanbul’a dönecek olan Galatasaray takımı, çalışmalarına Florya Metin Oktay Tesislerinde devam edecek.