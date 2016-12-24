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24 Aralık 2016

Doğan Uzun

Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci Hamlesi

24/12/2016 - 15:12

Fenerbahçe uzun zamandan beri aradığı 10 numarayı Gençlerbirliğinde buldu .Ara transfer dönemindeki en önemli hedefi bir 10 numara almaktı. Fenerbahçe'nin gündeme birçok isim geldi, önemli yıldızların adı Sarı-Lacivertliler ile anıldı. Fenerbahçeli yönetim, geleceği de düşünerek sürpriz bir oyuncuda karar kıldı.
Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci Hamlesi

Bazı haber kaynaklarına göre Fenerbahçe yöneticileri, Trabzonspor’un da istediği İrfan Can Kahveci için, önceki akşam oynanan maçtan sonra Gençlerbirliği yetkilileriyle masaya oturdu. Taraflar, İrfan Can Kahveci’nin ligin ikinci yarısında Sarı-Lacivertli formayı giymesi konusunda el sıkıştı.

Bu transferle Fenerbahçeli Salih Uçan, sezonun ikinci yarısında Başkent ekibinde kiralık olarak forma giyecek. Transferin nasıl gerçekleşeceği konusunda ise iki farklı senaryo var. Sarı-Lacivertliler’in sezon başında UEFA ile yaptığı Finansal Fair-Play anlaşması nedeniyle İrfan, ilk etapta kiralanıp, sezon sezonunda bonservisi alınabilir. Ya da takas yöntemiyle, daha düşük para ödenerek ocak ayında bu transfer bitirilecek.

Kahveci Pek Çok Pozisyonda Etkili

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olan İrfan Can Kahveci , forvet arkasının yanı sıra sağ kanatta da görev yapıyor.


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