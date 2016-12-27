Fenerbahçe’de Lens’in Talipleri Artıyor

Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat’ın geçen sene isteği ile Sunderland’e katılan yıldızın Fenerbahçe’de kısa sürede başarıya ulaşması pozitif bir gelişme olarak yorumlandı. 3yıl daha Sunderland ile sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki yıldız oyuncusunun yoluna farklı bir takımla devam etmek istediği ve geri dönmeye sıcak bakmadığı aktarıldı.

Sunderland’ de beklenen performansı gösteremeyen ve sene sonunda takıma geri dönse bile verim alamayacağını düşündüğü Lens’i ilk fırsatta satmanın planlarını yapıyor.

Premier Lig’de küme düşme hattında olan Sunderland’in ekonomik olarak rahatlamak istediği için futbolcu satışına yöneleceği belirtildi. Lens’e geçen yıl 8 milyon pound ödeyen Sunderland’in ayrıca yatırımının karşılığını almak istediği, fırsat bulursa da kârlı duruma geçmenin yollarını aradığı ifade edildi.

Lens Performansıyla Göz Dolduruyor

Fenerbahçe’nin de şu an tecrübeli futbolcudan memnun olduğu için bu durumu avantaj olarak gören Sunderland’in devre arası transfer döneminde görüşmeler yapmak istediği vurgulandı. Sunderland’in Jeremain Lens konusunda aceleci davranmak istemesinin altında Finansal Fair Play kuralları yatıyor. Zira oyuncu satmadan yeni isimleri transfer edemeyecek olan Premier Lig ekibi, bu nedenle Lens’i büyük bir fırsat olarak görüyor.