Fenerbahçe’de Lens Belirsizliği

Fenerbahçe’nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, Trabzonspor deplasmanında da oynadığı futbol, asisti ve attığı golle dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen yıldız futbolcunun başarılı oyunu, “Sezon sonunda takımdan ayrılacak mı” sorusunu da gündeme getirdi.

İşte JeremainLens’in açıklamaları:

“Öncelikle tüm harika destekten ötürü teşekkür etmek istiyorum. Sunderland’de zor bir dönem geçirdikten sonra buraya geldim. Hızlı bir şekilde takıma adapte oldum. Bu akşamki gibi performanslar göstermemde tüm takım arkadaşlarım yardımcı oldu.” İfadelerini kullandı.

FENERBAHÇE’DE KALACAK MI?

“Geleceğimin nasıl olacağı bana bağlı değil. Söyleyebileceğim tek şey, Fenerbahçe’de geçirdiğim zamandan keyif alıyorum. Tüm harika taraftarların desteğini her zaman hissediyorum. Hala önümüzde ligin ikinci yarısı var. Umarım daha iyi oynar, daha fazla gol atar,asist yapabilirim. Sezon sonunda ne olacağını göreceğiz. Önce sonuna kadar şampiyonluk yarışını sürdürelim, sonrasında neler olacağını göreceğiz.”

SOW’DAN LENS’E ÖVGÜ

Fenerbahçe’nin Senegalli yıldızı Sow, attığı golde asisti yapan Lens’e maçtan sonra övgüler yağdırdı.

SOW MAÇ SONUNDA :

“Bu akşam kazanmalıydık, çünkü rakipler kazandı, 3 puan almak mecburiyetindeydik. Herkes mutlu. Lens gibi paslar veren birisi ile oynamak süper bir durum. Bir hücum oyuncusu daha iyisini bekleyemez zaten diyerek ifadelerini sonlandırdı.