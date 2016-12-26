Fenerbahçe’de Hedef Depay

Fenerbahçe, transfer sezonuna hızlı bir başlangıç yapmak için kolları sıvadı. Sarı lacivertlilerde hedef Hollandalı yıldız Depay olarak belirlendi.

Eski kulüp’ü PSV’de çalıştığı dönemde Memphis Depay’ı profesyonel yapan Fenerbahçe Teknik Direktör’ü Advocaat, eski öğrencisiyle gerçekleştirdiği görüşmede, “Burada mutlu olursun ve eski günlerine dönersin. Senin kendini bulmaya ihtiyacın var, bize de senin gibi bir futbolcu lazım” dediği öğrenildi.

Birçok kulübün ilgilendiği Memphis Depay’ın Advocaat ile yeniden çalışmayı çok istediği ve kulüplerin anlaşması durumunda Fenerbahçe’ye gelebileceği belirtiliyor.UEFA kriterleri nedeniyle Yönetim, Memphis Depay’ı kiralık almak için tüm şartları zorlayarak almanın peşinde.