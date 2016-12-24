Fenerbahçe’de Emenike ve Van Der Wiel Kadro Dışı

Fenerbahçede bu gelişmeler yaşanırken Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel kadro dışı bırakılma nedenleri yavaş yavaş ortaya çıktı.Gregory van der Wiel sezon başından beri istediği verimi alamayan oyuncunun disiplinsiz tavırlarıda bardağı taşıran son nokta oldu.Zaten ayrılmayı kafasında koyan hollandalı sevgilisi ile ortak bir moda markası bulunan Gregory van der Wiel fotoğraf çekimi için isviçre’ye gitmek istedi.Fenerbahçe kulüp’ünden gidersen para cezası alırsın sözüne karşılık,ceza ne kadar diye soran Gregory van der Wiel 20 bin Euro yanıtını alınca 20 bin Euro verip İsviçre’ye uçtu.

Emenike Gözden Düştü

Emmanuel Emenike, ise sezon başından beri Advocaat’ın tüm uyarılarına rağmen maçlarda ve antrenmanlarda ciddiyetsiz tavırlar sergiledi, İlk 11’de olmadığı her maçta sorun çıkardı, yedekliği kabullenmedi. Advocaat ‘ın gözünden düştü ve kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.