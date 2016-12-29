Fenerbahçe’de Ben Arfa Harekatı

Sarı-lacivertliler Alex’ingidişindne beri dolduramadığı on numara boşluğunu da bu transferle kapatmanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe uzun süre peşinden koştuğu Hatem Ben Arfa transferinde mutlu sona artık çok yakın. Sezon başında Ben Arfa ve HakimZiyech’i isteyen ancak ikisini de alamayan Fenerbahçe bunun sıkıntısını çok çekmişti.

Hücumda bir türlü organize olamayan sarı-lacivertliler, Süper Ligde şampiyonluk, Avrupa Liginde kupa hedefiyle girecekleri 2. yarı öncesi büyük bir transferi gerçekleştirdi. Teknik direktör DickAdvocaat’ın “Orta sahaya iyi bir oyun kurucu gerekiyor. Böyle bir isim alabilirsek işimiz çok kolaylaşır” sözleri üzerine sarı-lacivertli idareciler PSG’de mutsuz olan Ben Arfa ile görüşme üzerine görüşme gerçekleştirdiler. Bu temasların ardından önce Ben Arfa “Evet” dedi ardından PSG oyuncusunu 6 aylığına kiralamayı kabul etti. Arada kalan küçük pürüzlerin ve birkaç protokol işleminin ardından transfer resmiyet kazanacak.

Herşey tamam gibiydi.

Paris Saint-Germain’de oynayan yıldız futbolcu için tüm girişimler yapıldı ve belli bir noktaya gelindi. Sarı-Lacivertli yöneticiler transfere son noktayı koymaya hazırlanırken yıldız oyuncunun annesinin vefat etmesi görüşmelerin şimdilik askıya alınmasına neden oldu.