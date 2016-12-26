Eskişehir Zirve Takibini Sürdürüyor

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken.İkinci yarının 67’nci dakikasında ev sahibi ekibin ceza alanı içerisinde yaşanan karambolde top Ahmet Kesim’in eline çarptı. Hakem Bülent Yıldırım, pozisyon sonrasında penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Erkan Zengin’in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
Maçın 81’inci dakikasında bu sefer Büyükşehir Gaziantep penaltı atışı için topun arkasına Muhammet Reis geçti Muhammet’in penaltı şutunu kaleci Boffin kornere çeldi. Karşılaşma Eskişehirspor’’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla Eskişehirspor puanını 28’e yükseltirken,maç fazlasıyla 2. sıraya çıktı. Büyükşehir Gaziantepspor’da 18 puanla maç fazlasıyla 12. sırada kaldı. Eskişehir’de hedef, geçen yıl düşülen TFF 1.’ligden tekrar üst lige yükselmek için mücadele ediyor.