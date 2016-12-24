Efsane Kaleci Buffon Tarih Verdi

İlerleyen yaşına rağmen hala dünyanın bir numaraları kalecileri arasında gösterilen Juventus kalesinde muhteşem bir performans sergileyen Gianluigi Buffon, Rusya’da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası’ndan sonra emekli olmayı planladığını söyledi.

2001’de Parma’dan Juventus’a transfer olan ve Juventus ekibinde 450’den fazla Serie A maçına çıkan 38 yaşındaki kaleci, 1997’den beri İtalya Milli Takımı kadrosunda yer alıyor.

Buffon, ”Dünya Kupası’nda sonra futbolu bırakma konusunda kendimi ikna etmiş gibiyim. Bu karardan vazgeçersem, en fazla bir sezon daha oynarım. Bu kararı da ben ve başkan Agnelli verir. Ancak bunun gerçekleşmesi zor.” dedi.

İtalya teknik direktör Giampiero Ventura

Rusyada gerçekleştirilecek 2018 dünya kupasın’da Kaleyi efsane isme bırakacağını ve ona sonuna kadar güvendiğini belirtti.