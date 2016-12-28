Dursun Özbek’ten Transfer Açıklaması

Özel bir kanala konuşan Özbek, Riva ve Florya’dan 50 milyon dolarlık bir beklentisi olduğunu anlatırken, “Bu bir arsa satışı değil. Riva’nın imarlığı ve Florya’nın imarsız bedeli 508 milyon lira. Riva ve Florya son kurşunumuzdu. Başka hiçbir şey Galatasaray’ı kurtaramazdı. Borç yükü başka türlü çözülemez.” dedi.

“Florya’dan çıkıp Avrupa’nın en modern tesisine taşınacağız. Henüz yeri belli değil. Görüşmelerimiz sürüyor. Tesislerimizi kendimiz yapacağız.” diyen Özbek, görevde çok uzun süre kalmayı düşünmediğini de anlatırken, “Paranın kokusunu alanlar ortaya çıkmaya başladı. Uzun süre başkanlık yapmayacağım. Önce Riva ve Florya için imzalar atılsın. İsim hakkını yüzde 100 aldıktan sonra devam etmek istemiyorum. Borç sorunu çözüldüğünde beni bu koltuktan ederler. 2023 yılına kadar olan tüm yayın, loca gelirleri Ünal Aysal döneminde harcandı…” şeklinde konuştu.

Jan Olde Riekerink’le yola devam edeceklerini de belirten Dursun Özbek, transfer konusuyla ilgili de şöyle konuştu: “Muslera, Sneijder ve Podolski’ye teklif yok. Oyuncu satmadan transfer yapamayız. Çin’den gelecek yüksek teklifleri bekliyoruz“ dedi.