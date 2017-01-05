Draxler Resmen PSG’de

PSG Kulübü’nden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki hücum futbolcusu Draxler ile 2021’e kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Futbolcunun alacağı ücret hakkında bilgi verilmezken Fransız basını, PSG’nin, Wolfsburg Kulübüne 42 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü.

Sözleşme sonrası PSG’ye gelmekten memnun olduğunu belirten Draxler, “Kariyerimde ilk kez yeni bir ülkeyi ve ligi keşfedeceğim. Son yıllarda büyük futbolcuların katıldığı bir takıma adım atmak gurur verici. PSG’nin yeni zaferler kazanması için elimden gelen her şeyi yapacağım.” ifadelerini kullandı.

2015 yılında Schalke’den 36 milyon Euro karşılığı Wolfsburg’a transfer olan Draxler, 1.5 sezonun sonunda Fransa’nın yolunu tuttu.

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde Schalke 04 ve Wolfsburg formaları giyen Draxler, 153 maçta 23 gol atıp 26 asist yaptı.