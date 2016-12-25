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25 Aralık 2016

Doğan Uzun

Donk Galatasaray’a Geri Dönüyor

25/12/2016 - 11:59

Galatasarayda Serdar Aziz’in Osmanlıspor maçında sakatlanarak büyük bir ihtimalle sezonu kapatmasından, Chejon’un da Afrika kupasına gidecek olmasından dolayı stoper sıkıntısı yaşadığı ve bu durumu da Ryan Donk ile doldurmayı planladığı belirtiliyor.
Donk Galatasaray’a Geri Dönüyor

Daha önceki açıklamalarda Forvet ve sol bek almayı düşünen sarı kırmızılı kulüp mecburen stopere yoğunlaşacak gibi. Transfer bütçesinin az olmasından dolayı Sezon başında Real Betis’e kiralık olarak yollanan Ryan Donk’un geri çağrılması söz konusu.

Donk’un 500 bin eurosunu ödemek zorunda olan Galatasaray Real Betis ile yapılan anlaşma gereği 20 maçta 45 dakikadan fazla süre alması durumunda Real Betis Ryan Donk’un bonservisini almak zorunda. Real Betis’te bu sezon 8 maç’ta 45 dakikadan fazla forma giydiği için İspanyol ekip Real Betisle Galatasaray masaya oturmak zorunda.

Ryan Donk Galataray’da oynadığı dönem büyük bir hayal kırıklığı yaratan Hollandalı bakalım . döneminde nasıl bir performans sergileyeceğiz.


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