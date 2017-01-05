Diego Simeone İnter ile Anlaşmak Üzere

Ancak her güzel şeyin sonu olduğu gibi Simenone için’de Atletico Madrid macerası bitmek üzere gibi gözüküyor.

Tecrübeli çalıştırıcının, 2 yıl formasını giydiği Inter’in teknik direktörü olmaya sıcak baktığı ise bir sır değil. Simeone, Inter’de görev almak istediğini geçen sezon itiraf etmişti.

İtalyan ekibi de bu açıklamaya kayıtsız kalmadı. Inter’in asbaşkanlığını yürüten efsane isim Javier Zanetti ve Diego Simeone bir süredir görüşme halindeler ve Arjantinli teknik adamın 2018 yılından itibaren Inter’i çalıştırması yüksek bir ihtimal.

De Boer Gönderilecek

Serie A devi, Roberto Mancini’yi kovduktan sonra Frank De Boer’la 2019 yılına dek sözleşme imzalamış olsa da Hollandalı teknik adamın sözleşmesini sadece 1.5 milyon avro karşılığında feshedebilecek.