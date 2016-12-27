Diego Costa İtalya Yolcusu

İtalya Ligi’nde bir türlü eski başarılarını yakalayamayan İnter,İtalyan basınına göre önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’ne gitmek istiyor ve bunun için forvete, Chelsea’li oyuncu Diego Costa’yı renklerine bağlamak istiyor. Yeni Çinli yatırımcıları sayesinde oyuncularına büyük paralar harcayabilen Lacivert-Siyahlılar, Brezilyalı futbolcu için 50 milyon euroyu gözden çıkardı. Costa’nın ara transfer döneminde İtalya’nın yolunu tutması bekleniyor.

Atletico Madrid’de eski futbolcusunu transfer etmek istediği biliniyor. Madrid’in teknik patronu Simeone İspanyol golcüyü geri döndürmek için her türlü çabayı gösterdiklerini”Atletico’ya geri döndürmek için her türlü çabayı gösterdim. Diego Costa uygun değildi ve Sevilla’dan Kevin Gameiro’yu satın aldık. Hala büyük bir ilişkimiz var” ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid’ten 2014 yılında Chelsea’ye 38 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Costa, bu sezon 19 maçta 13 gol attı ve 5 asist yaptı.