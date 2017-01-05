Diego Costa Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu

Chelsea’ye Atletico Madrid’den gelen Brezilyalı forvet, geçen sezonun yaz transfer döneminde ayrılmak istediğini söyledi.

Ailevi sebeplerle ayrılmak istediğinin altını çizen Costa Chelsea’den ayrılmak üzereydim ancak Chelsea yüzünden değil. Ailevi sebeplerden dolayı değiştirmek istediğim şeyler vardı. Olmadı ancak burada mutluyum iyi ki de kalmışım dedi.

Premier Lig’de merhametin olmadığını kaydeden tecrübeli forvet artık savunmacılar çok acımasız. Hakemler de buna göz yumuyor.Hakemlerin kendisine karşı bir tutum sergilediğini iddia etti.Ben agresif bir oyuncuyum kazanmak için elimden geleni yapıyorum ve bu bazen benim sinirli gibi gözükmeme sebep olabiliyor. Ben bu tarzda bir oyuncuyum bundan sonrada oyun tarzımı kimse için değiştirmeyeceğim dedi.