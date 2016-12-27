Denizlispor Eskişehirspor’u Farklı Mağlup Etti

Geçen hafta Eskişehirspor’u deplasmanda 3-0 gibi net bir skorla yenen Denizlispor, lige verilen araya 3 puan ile girerek üst sıralardan kopmamanın hesaplarını yaptığı bu maçta Giresunspor’u son dakika golüyle yenerek Giresunspor’un üstüne avarajla çıkarak ikinci yarı için dahada çok umutlandı.

Yücel İldiz’in çalıştırdığı Giresunspor’u konuk eden Horozlar, son dakika golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maçın ilk yarısında Ömer Alp Kulga’nın ve Volkan Okumak’ın karşılıklı golleriyle ilk yarı berabere biterken, Denizlispor’un 90’ıncı dakikada Alperen Babacan ile bulduğu gol ile Yeşil-Siyahlı ekip3 puanı hanesine yazdırdı.

2-1’lik sonuç, Denizli’nin puanını 21’e çıkarırken, Giresunspor bu yenilgiyle 21 puanda kaldı.

Maç Öncesi Saygı Duruşu

Karşılaşmadan önce Fırat Kalkanı Operasyonu’nda şehit olan askerlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, tribünler hep bir ağızdan, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” tezahüratını yaptı.