De Souza: Türkiye Brezilya’dan Daha Güvenli

Spikerin Türkiye’de yaşanan terör olaylarından etkilenip etkilenmediğini soran spikere Fenerbahçeli Yıldızdan; “Size şunu net bir şekilde söyleyebilir Türkiye Brezilyadan daha güvenli”.

Brezilyalı açıklamalarına Türk insanları,bu tip şeylere rağmen hayatlarına devam ediyor.Stadyumlara gitmekten korkmuyorlar.Bu olay buradaki insanları korkutamaz.Bende evden çıkarken korkuyordum evet.Kalabalık olan yerden uzak duruyordum. Antermandan eve ,evden antrenmana gidiyordum sadece.Bir şey olmasına izin vermemek istiyordum. Ailemi mümkün olduğunca korumak istiyorum.

İstanbul’da Mutluyum

İstanbul’da çok mutluyum.Daha burada 2,5 senelik sözleşmem var ve buradan bu sözleşmeyi bitirerek gitmek istiyorum.Profesyonel olarak şunu söyleyebilir Fenerbahçe oynadığım en iyi kulüplerden bir tanesi. Burada her şeye uyum sağladım ve takımıma daha çok katkı sağlamak istiyorum. İstanbul harika bir şehir,Türkiye harika bir ülke evet burada bazen kötü şeyler oluyor fakat bu aralar dünyanın her yerinde kötü şeyler oluyor.Burada olmaktan dolayı çok minnettarım.