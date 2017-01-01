Darmstadt, Teknik Direktör Torsten Frings ile Anlaştı

Almanya Milli Takımı’nda 78 kez forma giyen ve futbolculuk kariyerini 2013’te noktalayan Frings, önce Werder Bremen’in ikinci takımında, ardından da birinci takımında antrenörlük yapmıştı.

Darmstadt 98 Kulübü, üst üste alınan 6 mağlubiyetin ardından aralık ayının başında teknik direktör Norbert Meier’in görevine son vermişti.

Darmstadt 98 takımı Almanya Bundesliga’da oynanan 16 hafta sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 8 puan alarak ligin dibine demir attı.

Darmstadt 98 takımı attığı 11 gole karşılık kalesinde 30 gol görerek Werder Bremen ve Mainz’in ardından ligin en fazla gol yiyen takımı unvanına da sahip durumda.

Futbol Hayatına 10 Yaşında Başladı

Torsten Frings Alman futbolcu. Futbola 10 yaşında Alemannia Aachen’da 1986’da başlamıştır. Görevi ise ön liberodur. Tam 8 sene A. Aachen’nın altyapısında görev yapmıştır. Son 2 senesini ise A Takımın kadrosunda geçirmiştir.