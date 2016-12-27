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27 Aralık 2016

Doğan Uzun

Crystal Palace Sam Allardyce Emanet

27/12/2016 - 14:42

İngiltere Premier Lig’inde zor günler geçiren Crystal Palace, Alan Pardew ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörünün Sam Allardyce olduğunu resmi bir şekilde açıkladı.
Crystal Palace Sam Allardyce Emanet
Crystal Palace Sam Allardyce Emanet

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’ta teknik direktörlük görevine Sam Allardyce getirildi. Londra kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 62 yaşındaki Sam Allardyce ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

62 yaşındaki Teknik adam kariyerinde Blackpool, Notts County, Bolton Wanderers, Newcastle United, Blackburn Rovers, West Ham United ve Sunderland takımlarını çalıştıran “Büyük Sam” lakaplı Allardyce, bonservisi üçüncü şahıslarda olan futbolcuların transferinin yasal hale getirilmesine yardım etmeyi para karşılığında kabul ettiği toplantının görüntülerinin medyada yer almasının ardından, 67 gün sürdürdüğü İngiltere Milli Takımı’ndaki görevinden istifa etmişti.

Crystal Palace, 20 takımın mücadele ettiği İngiltere Premier Lig’de geride kalan 17 haftada topladığı 15 puanla 17. sırada yer alıyor.


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