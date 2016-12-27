Crystal Palace Sam Allardyce Emanet

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’ta teknik direktörlük görevine Sam Allardyce getirildi. Londra kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 62 yaşındaki Sam Allardyce ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
62 yaşındaki Teknik adam kariyerinde Blackpool, Notts County, Bolton Wanderers, Newcastle United, Blackburn Rovers, West Ham United ve Sunderland takımlarını çalıştıran “Büyük Sam” lakaplı Allardyce, bonservisi üçüncü şahıslarda olan futbolcuların transferinin yasal hale getirilmesine yardım etmeyi para karşılığında kabul ettiği toplantının görüntülerinin medyada yer almasının ardından, 67 gün sürdürdüğü İngiltere Milli Takımı’ndaki görevinden istifa etmişti.
Crystal Palace, 20 takımın mücadele ettiği İngiltere Premier Lig’de geride kalan 17 haftada topladığı 15 puanla 17. sırada yer alıyor.