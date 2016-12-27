Chelsea Liderliğe Demir Attı

Premier ligin lideri Chelsea durdurulamıyor. Premier ligin 18. Haftasında Chelsea Stamford Bridge’de Bournemouth’u konuk etti. Ligde üst üste 12 maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Chelsea ‘nin ilk golünü 24. Dakika’da Pedro Rodriguez kaydetti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarının hemen başında Chelsea bir penaltı kazandı.Topun başına geçen Eden Hazard penaltıyı gole çevirerek durumu 2-0 yaptı.Tam maç bu skorla bitecek derken 90+3 ‘e Pedro sahneye çıkarak takımının 3.golüne imza attı.

Bu galibiyetin ardından Chelsea Premier League’de puanını 46’ya çıkarırken, Bournemouth 21 puanda kaldı. Chelsea bu skorla kulüp rekorunu kırarak 12 maç üst üste kazanmış oldu.