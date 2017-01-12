Carl Medjani Trabzonspor ile Anlaştı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da yer alan açıklamada, “Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Carl Medjani’nin kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.” ifadesine yer verildi.

2014-2015 sezonunda teknik direktör Vahid Halilhodzic döneminde Fransa’nın Monaco Kulübü ile sözleşmesini feshederek bordo-mavili takıma gelen Cezayirli oyuncu, 30 maçta forma giymiş ve o sezonu 7 gol, 2 asistle tamamlamıştı.

Savunmaya Sağlam Takviye

Başarılı defans oyuncusu Carl Medjani, dün gece takımın Antalya Belek’teki kampına katıldı. Otelde teknik direktör Ersun Yanal ile bir görüşme yapan Medjani, sabah erken saatlerde ise Antalya’da sağlık kontrolünden geçirildi.