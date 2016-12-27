Bursaspor’da Eksikler Can Sıkıyor

Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak olan müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Ligde son olarak geçen hafta Antalyaspor’u mağlup eden Hamza Hamzaoğlu’nun öğrencileri, ilk yarıyı da galibiyetle kapatmanın hesaplarını yapıyor.

Bursaspor’da 6 kişiden oluşan sakatlık problemi olan futbolcu isimleri şöyle;

Bursaspor’da sakatlıkları devam eden İsmail Konuk, Şamil Çinaz, Emre Taşdemir, Sivok ,Sane ve kupa maçında kırmızı kart gören Josua John’un yarın oynanacak olan mücadelede forma giyemeyecek. Bursaspor’da ayrıca Serdar Kurtuluş ile Furkan Özçal sakatlıkları sebebiyle sezonu kapatmıştı. Aydınspor 1923 maçında sakatlık geçiren Merter Yüce’nin ise, Gençlerbirliği karşılaşmasına yetişeceği belirtildi.

Maçın hakemi Mete Kalkavan.Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak olan müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Süleyman Özay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen.